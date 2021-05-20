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Димитрис Итудис может получить дисквалификацию в Единой лиге ВТБ

Димитрис Итудис может получить дисквалификацию в Единой лиге ВТБ
Алексей Фалько
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может получить дисквалификацию и пропустить третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (1-1), сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

После второго матча серии в Санкт-Петербурге Итудис оказывал физическое воздействие на судей. Комиссар матча Владимир Хлопиков отразил этот эпизод в протоколе. В распоряжении Единой лиги ВТБ есть видеозапись, на которой Итудис «в довольно акцентированной манере» приобнял одного из арбитров по дороге в подтрибунное помещение.

В среду «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 107:104 во втором овертайме. Третий и четвёртый матчи серии состоятся 21 мая и 23 мая в Москве, пятый при необходимости пройдёт в начале июня в Санкт-Петербурге после участия ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги.

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