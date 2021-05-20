Назван вероятный третий участник от России в следующем сезоне Евролиги

Победитель Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/2021 не получит гарантированного места в баскетбольной Евролиге на следующий сезон, но с высокой вероятностью третьим российским клубом в турнире станет петербургский «Зенит», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее лучшая команда Единой лиги ВТБ (не считая обладающего долгосрочной лицензией ЦСКА) получала место в Евролиге на следующий сезон. В сезоне-2021/22 Россию в турнире точно представят ЦСКА и финалист Еврокубка казанский УНИКС. В полуфиналах Единой лиги ВТБ встречаются ЦСКА и «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

«Периодически звучащая информация о том, что лучшая команда Лиги ВТБ (в случае победы ЦСКА — финалист) получит гарантированное место в Евролиге на следующий сезон, не соответствует действительности. Евролига сама определит, кто займёт два вакантных места. Но особой интриги здесь нет: этими клубами должны стать «Зенит» и «Црвена Звезда» (Сербия)», — сообщил источник.

На данный момент известны 16 из 18 участников Евролиги в сезоне-2021/2022: «Барселона», «Реал», «Баскония» (все — Испания), «Альба», «Бавария» (оба — Германия), «Анадолу Эфес», «Фенербахче» (оба — Турция), «Панатинаикос», «Олимпиакос» (оба — Греция), «Милан» (Италия), «Маккаби» (Израиль), «Жальгирис» (Литва), АСВЕЛ, «Монако» (оба – Франция), ЦСКА, УНИКС.