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Гомельский спрогнозировал участь «Лейкерс» в этом сезоне НБА

Гомельский спрогнозировал участь «Лейкерс» в этом сезоне НБА
Александр Кожевников
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Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА.

«С моей точки зрения, «Лос-Анджелес Лейкерс» не доберётся до финала Западной конференции. Лучшие шансы на титул на Западе имеют «Юта», «Клипперс» и «Финикс»; на Востоке — «Филадельфия», «Бруклин» и «Милуоки», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, ранее «Лейкерс» благодаря победе над «Уорриорз» вышли в плей-офф на «Финикс Санз». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 103:100. Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 37 очков и совершивший семь подборов и три передачи. Лидером по результативности в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 12 подборов и двух передач. Феноменальную игру продемонстрировал и Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.

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