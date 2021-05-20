ЦСКА получил предупреждение от Единой лиги ВТБ по итогам матча с «Зенитом»
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ЦСКА предупреждён директоратом Единой лиги ВТБ за вербальный контакт главного тренера клуба Димитриса Итудиса с арбитром после игры с «Зенитом», сообщает пресс-служба организации. «Зенит» в среду со счётом 107:104 обыграл ЦСКА во втором овертайме второго матча полуфинала Единой лиги ВТБ. Петербуржцы сравняли счёт в серии. Третья встреча состоится в субботу в Москве.
«По решению Директората Лиги баскетбольный клуб ЦСКА предупреждён за вербальный контакт главного тренера команды Димитриса Итудиса с судьёй, который произошёл после второго матча полуфинала «Зенит» — ЦСКА», — говорится на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
При повторном обращении судьи о неспортивном поведении Итудиса специалист может быть дисквалифицирован и оштрафован.
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