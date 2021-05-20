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Леброн Джеймс высказался о Крисе Поле перед противостоянием в плей-офф НБА

Леброн Джеймс высказался о Крисе Поле перед противостоянием в плей-офф НБА
Арина Ершова
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Финикс Санз».

«Они играли очень хорошо весь год и получили преимущество домашней площадки в первом раунде. И Крис Пол весь год играл на уровне MVP, и Букер, и Эйтон росли весь год. Мы знаем, чего ждать от Криса Пола. Мы знаем, насколько он хорош и насколько хорош Букер.

Эйтон набирает обороты, но мы должны убедиться, что делаем упор на других парней, потому что они играют очень хорошо весь год. Именно поэтому они стали второй лучшей командой на Западе», — приводит слова Леброна Essentially Sports.

Напомним, «Лейкерс» вышли в плей-офф благодаря победе над «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась выигрышем со счётом 103:100.

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