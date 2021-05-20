«Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ

В Краснодаре завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС.

Хозяева неплохо начали встречу и первую половину завершили в статусе лидера — 42:40. Но в третьей четверти казанцы совершили рывок, после которого счёт стал 65:57 в их пользу. В заключительном игровом отрезке команда Прифтиса укрепила перевес и победила с двузначным счётом — 79:69. Таким образом, УНИКС повёл в серии со счётом 2:0 и находится в шаге от выхода в финал.

Лучшим в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 17 очков, 16 очков набрал Окаро Уайт. В составе «Локомотива-Кубань» лучшим стал Миндаугас Кузминскас, записавший в актив коллекцию из 20 очков, шести подборов и трёх передач.