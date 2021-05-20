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«Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ
Микаил Гусейнов
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В Краснодаре завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС.

Хозяева неплохо начали встречу и первую половину завершили в статусе лидера — 42:40. Но в третьей четверти казанцы совершили рывок, после которого счёт стал 65:57 в их пользу. В заключительном игровом отрезке команда Прифтиса укрепила перевес и победила с двузначным счётом — 79:69. Таким образом, УНИКС повёл в серии со счётом 2:0 и находится в шаге от выхода в финал.

Лучшим в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 17 очков, 16 очков набрал Окаро Уайт. В составе «Локомотива-Кубань» лучшим стал Миндаугас Кузминскас, записавший в актив коллекцию из 20 очков, шести подборов и трёх передач.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
20 мая 2021, четверг. 20:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
69 : 79
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Гордон, Долинин, Елаотонцев, Емченко, Калинов, Каммингс, Кузминскас, Линч, Мартюк, Мотовилов, Уильямс-Госс, Херви
УНИКС: Антипов, Браун, Жбанов, Канаан, Клименко, Колесников, Разумов, Смит, Уайт, Узинский, Уолтерс, Холланд
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