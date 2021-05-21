Евгений Пашутин: сложная ситуация, но мы не сдаёмся и не опускаем голову

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от поражения своей команды во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом, после которого железнодорожники уступают в серии уже со счётом 0:2.

«Матч был тяжёлый, физически жёсткий. В первой половине контролировали игру, но в третьей четверти УНИКС навязал серьёзную борьбу, и мы сбились на индивидуальные действия. Начали обращаться к судьям, потеряли концентрацию, перестали действовать командно — и УНИКС за счёт физической жёсткости разбил нас на индивидуальные фрагменты. Каждый игрок стал действовать самостоятельно, мы упустили ритм. Смит почти набрал свои двадцать очков, но забивал тяжёлые броски.

Конечно, важно, что мы проиграли подбор. В концовке Браун взял важные мячи, как и в прошлой игре. В такой игре очень важны подборы, и когда команда делает на десять меньше, то это очень существенно. В прошлой игре мы собрали больше сорока отскоков, а в этой не сделали и тридцати. УНИКС не забивал много бросков, но благодаря этим подборам мы сидели в защите по тридцать секунд и больше. Нам нужно проанализировать игру и быть готовыми к физической борьбе. Там уже и тактика отходит на второй план, ведь УНИКС играет простую «двоечку» наверху со Смитом и Брауном, всё широко. Задача здесь в том, что нужно биться за каждый мяч, выгрызать его у соперника. Это плей-офф, здесь решает характер. Нам нужно побыстрее перестроиться, мы играем больше в красивый баскетбол, с передачами, а когда на площадке идёт борьба, как в регби, то мы теряем свой ритм. Сложная ситуация, но мы не сдаёмся и голову не опускаем, едем играть в Казань в свой баскетбол и сражаться. Шанс есть всегда, до последнего», — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.