«Вашингтон» разгромил «Индиану» и сыграет с «Филадельфией» в плей-офф
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В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс» дома разгромил «Индиану Пэйсерс» со счётом 142:115.
В составе победителей лучшими на площадке были Брэдли Бил (25 очков), Расселл Уэстбрук (18 очков и 15 передач) и Руи Хатимура (18 очков). У «Пэйсерс» наиболее результативными в игре стали Малкольм Брогдон (24 очка), оформивший трипл-дабл Домантас Сабонис (19 очков, 11 подборов и 10 передач), Даг Макдермотт (13 очков) и Келан Мартин (13 очков).
Таким образом, «Вашингтон» вышел в плей-офф НБА с восьмого места. В первом раунде «Уизардс» сыграют с победителем Восточной конференции — «Филадельфией Сиксерс». Первый матч серии намечен на 23 мая. «Индиана», в свою очередь, завершила сезон.
НБА - плей-офф. Квалификация
21 мая 2021, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
142 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Уэстбрук - 18, Хатимура - 18, Гэффорд - 15, Нето - 14, Гилл - 10, Дав. Бертанс - 9, Лопес - 9, Смит - 8, Хатчинсон - 6, Лень - 4, Бонга - 3, Мэтьюз - 3, Homesley, Авдия, Брайант, Уинстон
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 24, Сабонис - 19, Макдермотт - 13, Мартин - 13, Стэнли - 11, Бриссетт - 10, Холидей - 7, Холидэй - 6, Самнер - 5, Макконнелл - 4, Brimah - 3, Битадзе, ЛеВерт, Лэмб, Сэмпсон, Тёрнер, Уоррен
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