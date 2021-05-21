«Вашингтон» разгромил «Индиану» и сыграет с «Филадельфией» в плей-офф

В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс» дома разгромил «Индиану Пэйсерс» со счётом 142:115.

В составе победителей лучшими на площадке были Брэдли Бил (25 очков), Расселл Уэстбрук (18 очков и 15 передач) и Руи Хатимура (18 очков). У «Пэйсерс» наиболее результативными в игре стали Малкольм Брогдон (24 очка), оформивший трипл-дабл Домантас Сабонис (19 очков, 11 подборов и 10 передач), Даг Макдермотт (13 очков) и Келан Мартин (13 очков).

Таким образом, «Вашингтон» вышел в плей-офф НБА с восьмого места. В первом раунде «Уизардс» сыграют с победителем Восточной конференции — «Филадельфией Сиксерс». Первый матч серии намечен на 23 мая. «Индиана», в свою очередь, завершила сезон.