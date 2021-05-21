Чемпион СССР: «Зенит» вошёл в число лучших восьми клубов Европы – это достижение

Бывший баскетболист ленинградского «Спартака», чемпион СССР Сергей Кузнецов поделился мнением о выступлении «Зенита» в нынешнем сезоне.
«Команда первый сезон играет в таком составе и уже показала высокие результаты. Удалось укомплектовать «Зенит» игроками высокого уровня, которые в своих предыдущих командах не были на первых ролях. Звёзд мирового уровня нет, хотя Кевина Пангоса я бы назвал большим мастером, он стал самым полезным в Евролиге. Есть сплоченный коллектив, а это важнее, чем звёзды. Нынешний «Зенит» мне очень нравится. Особенно порадовали в Евролиге.
Играть на два фронта очень тяжело, тем более не имея такого опыта, какой есть у ЦСКА и «Химок». Вошли в число восьми лучших клубов Европы – это достижение. С «Барселоной» в четвертьфинале сыграли на равных, немного не повезло. Элемент везения в спорте очень важен, поверьте мне. Классная команда строится не один год, надеюсь, что руководители клуба «Зенит» дадут тренеру Хави Паскуалю возможность в будущем сезоне усилить состав хорошими игроками, тогда удастся добиться побед», – приводит слова Кузнецова «Петербургский дневник».
- 21 мая 2021
-
12:00
-
11:58
-
10:52
-
09:55
-
07:28
-
06:11
-
00:21
- 20 мая 2021
-
23:58
-
22:23
-
21:59
-
20:59
-
20:57
-
19:31
-
18:46
-
18:08
-
15:59
-
15:29
-
14:51
-
12:48
-
12:38
-
12:08
-
11:31
-
10:37
-
09:25
-
09:13
-
09:00
-
08:08
-
07:50
-
03:15
-
00:22
-
00:16
-
00:14
- 19 мая 2021
-
23:36
-
23:34
-
22:29