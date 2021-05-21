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Украинский игрок НБА прервал антирекордную серию среди действующих баскетболистов лиги

Украинский игрок НБА прервал антирекордную серию среди действующих баскетболистов лиги
Арина Ершова
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Украинский центровой «Вашинтон Уизардс» Алексей Лень прервал антирекордную серию среди действующих баскетболистов лиги.

Лень был лидером НБА по количеству сыгранных матчей в регулярном чемпионате без попадания в плей-офф — за всю карьеру баскетболист провёл в лиге 531 матч.

Нынешний сезон игрок начал в составе «Торонто Рэпторс». Всего он провёл на площадке 64 матча, в которых набирал 6,6 очка, 0,8 передачи и 4,1 подбора.

Сегодня, 21 мая, «Вашингтон Уизардс» дома разгромил «Индиану Пэйсерс» со счётом 142:115. Таким образом, «Вашингтон» вышел в плей-офф НБА с восьмого места. В первом раунде «Уизардс» сыграют с победителем Восточной конференции — «Филадельфией Сиксерс». Первый матч серии намечен на 23 мая.

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