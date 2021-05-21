Украинский игрок НБА прервал антирекордную серию среди действующих баскетболистов лиги

Украинский центровой «Вашинтон Уизардс» Алексей Лень прервал антирекордную серию среди действующих баскетболистов лиги.

Лень был лидером НБА по количеству сыгранных матчей в регулярном чемпионате без попадания в плей-офф — за всю карьеру баскетболист провёл в лиге 531 матч.

Нынешний сезон игрок начал в составе «Торонто Рэпторс». Всего он провёл на площадке 64 матча, в которых набирал 6,6 очка, 0,8 передачи и 4,1 подбора.

Сегодня, 21 мая, «Вашингтон Уизардс» дома разгромил «Индиану Пэйсерс» со счётом 142:115. Таким образом, «Вашингтон» вышел в плей-офф НБА с восьмого места. В первом раунде «Уизардс» сыграют с победителем Восточной конференции — «Филадельфией Сиксерс». Первый матч серии намечен на 23 мая.