Определена первая сборная сезона Евролиги. Впервые за 10 лет в списке нет игроков ЦСКА

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос, защитник «Анадолу Эфес» Василие Мицич, лёгкий форвард «Баварии» Владимир Лучич, тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич и центровой «Реала» Уолтер Тавареш вошли в первую сборную сезона Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



Символические пятёрки были определены на основе голосования болельщиков, СМИ, а также главных тренеров и капитанов команд. Пангос и Лучич в нынешнем сезоне помогли своим клубам впервые в истории выйти в плей-офф Евролиги. Миротич и Мицич в составе «Барселоны» и «Эфеса» поборются за титул в «Финале четырёх» в Кёльне 28-30 мая. Стоит отметить, что впервые с сезона-2010/2011 в первой сборной сезона нет представителей ЦСКА. Армейцы в регулярном чемпионате заняли второе место.

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