«Работает в белой компании». Крупный баст НБА обрушился с критикой на Леброна

Первый номер драфта НБА 2001 года, центровой Кваме Браун раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Экс-баскетболист намекнул, что Леброн, пропагандируя борьбу с расизмом, демонстрирует двойные стандарты.

«Леброн заявляет, что афроамериканцев преследуют. Что полиция преследует нас на улицах, но через несколько минут он выкладывает видео велопрогулки с семьёй. Никто их не преследует. Я считаю его позицию глупой. Он работает на компанию «Найк», это белая компания. Он работает на НБА. Это тоже белая компания. Если он действительно переживает за афроамериканцев, пусть уйдёт из этих организаций.

Он говорит об одиночных случаях и делает вид, что это происходит в целом. Всю жизнь нужно упорно работать. Почему бы не учить этим ценностям ребят на улице? Почему не помогать им выбираться из гетто? Наш великий лидер афроамериканцев защищён белыми боссами. Это забавно», — приводит слова Брауна Parlons Basket.

Браун считается одним из крупнейших бастов XXI столетия. Невзирая на выбор под первым номером драфта, он так и не сумел продемонстрировать свой потенциал.