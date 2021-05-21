Работающий в «Бруклине» легендарный игрок ЦСКА высказал позицию по Майку Джеймсу

Бывший игрок ЦСКА Джей Ар Холден, работающий ныне главным скаутом «Бруклин Нетс», рассказал о позиции клуба относительно разыгрывающего Майка Джеймса.

«Я не обсуждал с Майком, что случилось в ЦСКА. Только слышал, что там была сложная ситуация. У нас было много травм и он подошёл команде. Очень уважаю Майка. У него большой талант. Будем честны, он игрок уровня НБА. Просто так сложилось, что он выступал в Европе. То же самое касается Ларкина, Мицича, Калатеса, Хиггинса. У „Нетс“ появилась возможность подписать Джеймса, а Майк захотел стать частью команды, мы рады, что он с нами.

Что касается его будущего, мы хотим лучшего команде, но также хотим всего наилучшего для Джеймса. Пока у меня нет ответа. Мне бы хотелось, чтобы Джеймс остался с нами не на один год. Но я понимаю, что он также будет рассматривать наилучшие для себя варианты. Всегда буду поддерживать сторону игрока и учитывать его желания. Как бы то ни было, нам бы хотелось, чтобы Джеймс остался», — приводит слова Холдена Gazzetta.gr.