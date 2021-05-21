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ЦСКА объявил о возвращении двух игроков из лазарета

ЦСКА объявил о возвращении двух игроков из лазарета
Алексей Фалько
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Баскетболисты ЦСКА Джоэл Боломбой и Габриэль Лундберг могут вернуться в состав на третий матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.

Оба игрока участвовали в предыгровой тренировке. Тренерский штаб примет решение по их включению в заявку в день матча. Лундберг 15 мая досрочно завершил матч четвертьфинальной серии против «Нижнего Новгорода». Датский форвард был госпитализирован из-за внезапного головокружения, он начал терять сознание по ходу игры. Боломбой не играл с 22 марта из-за травмы голеностопного сустава.

В данный момент счёт в серии до трёх побед равный — 1-1. ЦСКА обыграл «Зенит» в первой игре (78:73), клуб из Санкт-Петебурга вырвал победу во второй встрече (107:104 ОТ).

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