ЦСКА объявил о возвращении двух игроков из лазарета
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Баскетболисты ЦСКА Джоэл Боломбой и Габриэль Лундберг могут вернуться в состав на третий матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.
Оба игрока участвовали в предыгровой тренировке. Тренерский штаб примет решение по их включению в заявку в день матча. Лундберг 15 мая досрочно завершил матч четвертьфинальной серии против «Нижнего Новгорода». Датский форвард был госпитализирован из-за внезапного головокружения, он начал терять сознание по ходу игры. Боломбой не играл с 22 марта из-за травмы голеностопного сустава.
В данный момент счёт в серии до трёх побед равный — 1-1. ЦСКА обыграл «Зенит» в первой игре (78:73), клуб из Санкт-Петебурга вырвал победу во второй встрече (107:104 ОТ).
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