Хавьер Паскуаль: «Зенит» должен показать наивысший уровень энергии и концентрации с ЦСКА

Завтра, 22 мая, в Москве пройдёт третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА примет «Зенит». В преддверии противостояния ожиданиями от неё поделился наставник команды с берегов Невы Хавьер Паскуаль.

«Это плей-офф — непрекращающаяся битва. Сейчас счёт в серии 1:1 после нашей победы в последней игре. Мы знаем, что обе команды будут играть жёстко и интенсивно. Сейчас мы будем играть на выезде, так что мы должны показать наивысший уровень энергии и концентрации на протяжении 40 минут, чтобы сделать ещё один шаг», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».

«Я считаю, мы хорошо восстановились. Особенно с учётом дополнительного дня между играми. Получается, что два дня. Это даёт нам шанс восстановить силы. Это будет очень тяжёлая битва. Они приехали в Петербург и боролись очень-очень усердно, так что дома можно ожидать лишь более высокую интенсивность с их стороны», — добавил центровой петербуржцев Тарик Блэк.