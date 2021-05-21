Димитрис Итудис: ЦСКА проанализировал предыдущий матч с «Зенитом»

Завтра, 22 мая, в Москве пройдёт третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА примет «Зенит». В преддверии противостояния ожиданиями от неё поделился наставник армейцев Димитрис Итудис, отметивший, что в команде проанализировали поражение во второй игре серии.
«Мы проанализировали предыдущий матч. Это была упорная борьба в двух овертаймах, в которой множество деталей и маленьких эпизодов в итоге оказались очень важны. Эта серия – большая битва, «Зенит» — очень хорошая команда, но и мы хорошая команда тоже.
Мы собраны и настроены на то, чтобы показывать баскетбол стабильно высокого уровня на протяжении большего времени. Нужно сфокусироваться на каждой ситуации, которая может случиться на площадке», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
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