Димитрис Итудис: ЦСКА проанализировал предыдущий матч с «Зенитом»

Завтра, 22 мая, в Москве пройдёт третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА примет «Зенит». В преддверии противостояния ожиданиями от неё поделился наставник армейцев Димитрис Итудис, отметивший, что в команде проанализировали поражение во второй игре серии.

«Мы проанализировали предыдущий матч. Это была упорная борьба в двух овертаймах, в которой множество деталей и маленьких эпизодов в итоге оказались очень важны. Эта серия – большая битва, «Зенит» — очень хорошая команда, но и мы хорошая команда тоже.

Мы собраны и настроены на то, чтобы показывать баскетбол стабильно высокого уровня на протяжении большего времени. Нужно сфокусироваться на каждой ситуации, которая может случиться на площадке», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.