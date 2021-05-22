«Голден Стэйт» проиграл «Мемфису» и не вышел в плей-офф НБА

В плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» дома в овертайме проиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 112:117 и не сыграет в плей-офф.

В составе победителей лучшими на площадке были Джа Морант (35 очков), Диллон Брукс (14 очков) и Грейсон Аллен (12 очков). У «Уорриорз» наиболее результативными в игре стали Стефен Карри (39 очков), Эндрю Уиггинс (22 очка и 10 подборов) и Джордан Пул (19 очков).

Таким образом, «Гриззлиз» получили последнюю путёвку в плей-офф от Западной конференции НБА. В первом раунде плей-офф НБА «Мемфис» сыграет против «Юты Джаз».

Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Стэйт» со 111 очками занял восьмое место в Западной конференции, а «Мемфис» со 110 очками – девятое.