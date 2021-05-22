Джа Морант забил ключевой бросок через Стефена Карри и вывел «Мемфис» в плей-офф
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант забил ключевой бросок в матче плей-ин НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (117:112 ОТ) через лидера соперников Стефена Карри за 48 секунд до сирены, после которого преимущество «Мемфиса» стало +3. За 4,5 секунды до конца овертайма Морант реализовал решающее двухочковое попадание, после которого «Мемфис» повёл +5 и «Уорриорз» окончательно потеряли шансы на спасение.
«Гриззлиз» не позволили «Уорриорз» выйти в плей-фф и сыграют в первом раунде против «Юты Джаз». Морант завершил матч с 35 очками, из которых 14 набрал в четвёртой четверти и овертайме. Также на его счету 6 подборов, 6 передач и 4 перехвата.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBA.
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