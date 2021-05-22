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Стефен Карри объяснился после непопадания «Голден Стэйт» в плей-офф НБА

Стефен Карри объяснился после непопадания «Голден Стэйт» в плей-офф НБА
Алексей Фалько
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что потери сыграли ключевую роль в поражении его команды от «Мемфис Гриззлиз» (112:117 ОТ) в плей-ин НБА.

«Мы совершили несколько ключевых потерь, которые немного сказались на нас. Но думаю, что задумки были правильными и мы хотели сыграть правильно, но иногда выходит не так, как ты хочешь. Это мелочи, к которым можно придраться. Это часть игры, нужно проводить надёжные атаки и совершать надёжные броски. Мне понравилась наша агрессивность и наши замыслы. Получилось не так, как мы хотели. Очень тяжёлое завершение сезона. Но я горжусь всеми, кто вышел на площадку в форме команды сегодня», – приводит слова Карри ESPN.

«Уорриорз» совершили 21 потерю против 13 у «Мемфиса».

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