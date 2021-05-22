Леброн Джеймс отреагировал на непопадание «Голден Стэйт» в плей-офф НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на непопадание «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф НБА. Форвард на своей странице в «Твиттере» написал «Джа». Таким образом, он особо выделил игру Джа Моранта, который набрал 35 очков и внёс наибольший вклад в успех команды из Теннесси в противостоянии с «Уорриорз».
Напомним, ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» в турнире плей-ин обыграли «Голден Стэйт Уорриорз», в результате чего «Уорриорз» и пришлось играть второй матч плей-ин с «Мемфисом». Победу «Лейкерс» в матче с «Уорриорз» принёс бросок Леброна Джеймса.
Напомним, что в плей-офф НБА «Лос-Анджелес» встретится с «Финикс Санз». Что касается «Мемфис Гриззлиз», коллектив из Теннесси проведёт серию с победителем регулярного чемпионата «Ютой Джаз».
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