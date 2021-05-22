Дэниэл Хэкетт назвал самого недооценённого игрока Евролиги из ЦСКА

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт считает своего одноклубника форварда Никиту Курбанова самым недооценённым игроком Евролиги.

«Кто из товарищей по ЦСКА произвёл на меня наибольшее впечатление в этом сезоне? Никита Курбанов. Все говорят о «топ-игроках» от Майка Джеймса и до Николы Милутинова, упоминают Торнике Шенгелию, но, на мой взгляд, Никита — лучший защитник в Евролиге. Его крайне недооценивают за то, что он делает на площадке и за её пределами. Он никогда не пропускает тренировки, матчи. Один из самых физических игроков в Евролиге, и о нём никто не говорит. Для нас он является ключевым игроком. Курбанов играет важную роль в ЦСКА в течение многих лет, и о нём слишком мало говорят», — приводит слова Хэкетта Basket Inside.