Дэниэл Хэкетт назвал самого недооценённого игрока Евролиги из ЦСКА
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Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт считает своего одноклубника форварда Никиту Курбанова самым недооценённым игроком Евролиги.
«Кто из товарищей по ЦСКА произвёл на меня наибольшее впечатление в этом сезоне? Никита Курбанов. Все говорят о «топ-игроках» от Майка Джеймса и до Николы Милутинова, упоминают Торнике Шенгелию, но, на мой взгляд, Никита — лучший защитник в Евролиге. Его крайне недооценивают за то, что он делает на площадке и за её пределами. Он никогда не пропускает тренировки, матчи. Один из самых физических игроков в Евролиге, и о нём никто не говорит. Для нас он является ключевым игроком. Курбанов играет важную роль в ЦСКА в течение многих лет, и о нём слишком мало говорят», — приводит слова Хэкетта Basket Inside.
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