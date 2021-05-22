Дэниэл Хэкетт высказался о всех соперниках ЦСКА по «Финалу четырёх» Евролиги

Баскетболист ЦСКА Дэниел Хэкетт высказался о всех соперниках команды по «Финалу четырёх» Евролиги. Напомним, в первом матче Ф4 армейцы встретятся с «Анадолу Эфес», а в случае победы выйдут на победителя пары «Барселона» — «Милан».

"«Барселона» очень физическая и агрессивная команда, она играет в качественный баскетбол. Их тренер в качестве игрока выиграл множество наград, он знает, как завоёвывать трофеи. У «Барсы» отличный состав и их игроки знают, как создавать проблемы соперникам.

«Анадолу» начал нынешний сезон не лучшим образом, но после они разыгрались. Они знают, как распоряжаться мячом. Все считают «Эфес» фаворитом, но в «Финале четырёх» может случиться всякое.

Что касается «Милана», я хорошо знаю эту команду. У них совершенно очевидные амбиции. Громкие подписания позволили Этторе Мессини создать хороший проект. У них есть лидеры в лице Хайнса, Родригеса, Дилэйни, также у них есть такие мотивированные исполнители, как Лэдей и Пантер. Нельзя также недооценивать итальянских игроков, таких как Датоме и Мораскини. Как представитель Италии, рад видеть «Милан» в финале", — приводит слова Хэкетта Basketinside.com.