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ЦСКА обыграл «Зенит» в третьем полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» в третьем полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ
Александр Кожевников
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В Москве завершился третий полуфинальный матч плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Зенит».

Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом хозяев паркета — 17:13. К большому перерыву отрыв ЦСКА увеличился уже до шести очков. Третья четверть получилась равной, а в заключительной десятиминутке ЦСКА совершил рывок, фактически не оставив шансов «Зениту» отыграться в этой встрече. Итоговый счёт матча — 96:82 в пользу московского ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 24 очка. В составе «Зенита» 15 очков на свой счёт записал Кевин Пангос.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
22 мая 2021, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
96 : 82
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Клайберн - 24, Хэкетт - 16, Хиллиард - 15, Фойгтман - 14, Курбанов - 10, Шенгелия - 9, Антонов - 5, Эрик - 3, Боломбой, Лопатин, Ухов, Хоменко
Зенит: Пангос - 15, Бэрон - 13, Томас - 13, Пойтресс - 10, Хвостов - 8, Фридзон - 7, Зубков - 5, Блэк - 4, Трушкин - 3, Захаров - 2, Холлинс - 2, Пушков

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в полуфинальной серии — 2-1. Следующий матч серии состоится в Москве 24 мая.

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