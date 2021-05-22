ЦСКА обыграл «Зенит» в третьем полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ

В Москве завершился третий полуфинальный матч плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Зенит».



Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом хозяев паркета — 17:13. К большому перерыву отрыв ЦСКА увеличился уже до шести очков. Третья четверть получилась равной, а в заключительной десятиминутке ЦСКА совершил рывок, фактически не оставив шансов «Зениту» отыграться в этой встрече. Итоговый счёт матча — 96:82 в пользу московского ЦСКА.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 24 очка. В составе «Зенита» 15 очков на свой счёт записал Кевин Пангос.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в полуфинальной серии — 2-1. Следующий матч серии состоится в Москве 24 мая.