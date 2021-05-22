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Хавьер Паскуаль: не стоит забывать, что «Зенит» играет в серии с лучшей командой турнира

Хавьер Паскуаль: не стоит забывать, что «Зенит» играет в серии с лучшей командой турнира
Александр Кожевников
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (82:96).

«Я рад играть здесь, с болельщиками. Это была отличная игра для всех. ЦСКА играл великолепно, на высшем уровне они были лучше нас, поэтому и заслужили победу. Не стоит забывать, что мы играем в серии против лучшей команды турнира, одной из лучших команд Европы, возможного победителя Евролиги этого сезона. Сегодня мы старались, мы вкладывали свою энергию в игру, но они были лучше во всех ситуациях: ЦСКА лучше нас физически, у них есть габариты на всех позициях. Мы пытались сегодня показать свой баскетбол, но это оказалось невозможным. Сейчас важно восстановиться. В понедельник мы будем готовы побеждать», — приводит слова Хавьера Паскуаля пресс-служба санкт-петербургской команды.

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