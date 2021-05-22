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Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ

Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ
Алексей Фалько
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итог третьего матча полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (96:82).

«Поздравляю команду, игроков. Все настроены, мы играем против отличной команды, мы хотим сосредоточиться на том, что происходит в данный момент для нашего клуба, для нас самих, для всех. Сегодня получилось так, как и ожидалось, это была битва, как и все игры, которые мы играли с «Зенитом» в этом сезоне, а их было много. Детали предопределили исход; мы были в чем-то лучше, чем в прошлой игре. Мы также поняли, что делать в нападении, никогда не отказывались от веры в то, что мы можем сделать, как мы можем действовать на площадке.

Игра [поначалу] пошла не так, как мы хотели, Токо получил два быстрых фола, но вышли игроки со скамейки запасных и отлично поработали. У нас 2-1 в серии, нам нужна еще одна победа, мы знаем, что будет сложно. Спасибо болельщикам, они создали отличную атмосферу, игроки чувствовали эту энергию, и им нравится эта атмосфера», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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