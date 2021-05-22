Игрок «Лейкерс» попал в автомобильную аварию
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бен Маклемор попал в дорожно-транспортное происшествие после матча плей-ин НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, авария произошла в четверг утром. Полицейские приехали на вызов 911. Маклемор попал в аварию на своём грузовике «Форд». Проверка не выявила у спортсмена следов алкоголя и наркотиков.
По словам баскетболиста, он случайно нажал на педаль газа вместо тормоза. В результате инцидента Маклемор не получил травм, не был арестован или оштрафован.
Игрок не принимал участия в матче с «Голден Стэйт» по решению главного тренера команды. Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 103:100.
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