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«Милуоки» за 0,5 секунд до конца овертайма вырвал победу у «Майами» на старте плей-офф НБА

«Милуоки» за 0,5 секунд до конца овертайма вырвал победу у «Майами» на старте плей-офф НБА
Александр Кожевников
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» завершился первый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит».

«Майами» удалось вырваться вперёд в первой двенадцатиминутке — 24:22. Во втором игровом отрезке вперёд выйти удалось уже хозяевам паркета — к большому перерыву счёт на табло был 53:50 в пользу «Милуоки».

Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, по его итогам «Майами» удалось сократить отставание до двух очков. В заключительной четверти чуть сильнее оказался «Майами», сравняв счёт и переведя встречу в овертайм. В дополнительном игровом отрезке со счётом 10:8 сильнее оказался «Милуоки». Итоговый счёт встречи — 109:107 ОТ в пользу «Бакс». Крис Миддлтон забил победный бросок за 0,5 секнд до конца овертайма.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов оформил Яннис Адетокунбо, ещё один дабл-дабл в составе победителей на счету Дрю Холидэя — 20 очков и 11 подборов. В составе «Майами» 25 очков набрал Горан Драгич, 24 очка на свой счёт записал Данкан РОбинсон. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джимми Батлер.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
22 мая 2021, суббота. 21:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
109 : 107
ОТ
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Миддлтон - 27, Адетокунбо - 26, Холидэй - 20, Лопес - 18, Портис - 8, Форбс - 5, Дивинченцо - 3, Коннотон - 2, Bryant, Toupane, Адетокунбо, Джексон, Дьяките, Меррилл, Нвора, Такер, Тиг
Майами Хит: Горан Драгич - 25, Робинсон - 24, Батлер - 17, Нанн - 10, Хироу - 10, Адебайо - 9, Ариза - 8, Дедмон - 2, Игуодала - 2, Yurtseven, Ачиува, Бьелица, Винсент, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем
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