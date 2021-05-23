«Милуоки» за 0,5 секунд до конца овертайма вырвал победу у «Майами» на старте плей-офф НБА

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» завершился первый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит».

«Майами» удалось вырваться вперёд в первой двенадцатиминутке — 24:22. Во втором игровом отрезке вперёд выйти удалось уже хозяевам паркета — к большому перерыву счёт на табло был 53:50 в пользу «Милуоки».



Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, по его итогам «Майами» удалось сократить отставание до двух очков. В заключительной четверти чуть сильнее оказался «Майами», сравняв счёт и переведя встречу в овертайм. В дополнительном игровом отрезке со счётом 10:8 сильнее оказался «Милуоки». Итоговый счёт встречи — 109:107 ОТ в пользу «Бакс». Крис Миддлтон забил победный бросок за 0,5 секнд до конца овертайма.

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Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 26 очков и 18 подборов оформил Яннис Адетокунбо, ещё один дабл-дабл в составе победителей на счету Дрю Холидэя — 20 очков и 11 подборов. В составе «Майами» 25 очков набрал Горан Драгич, 24 очка на свой счёт записал Данкан РОбинсон. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джимми Батлер.