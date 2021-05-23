Лука Дончич установил исторический рекорд НБА в первом матче плей-офф с «Клипперс»
Поделиться
Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 31 очко, 10 подборов и 11 передач в первом матче плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (113:103).
Дончич стал первым игроком в истории НБА, сделавшим три трипл-дабла в своих первых семи играх плей-офф. Кроме того, 22-летний Дончич сравнялся с Леброном Джеймсом и Рэджоном Рондо по оформленным трипл-даблам в плей-офф в возрасте до 23 лет. Дончич, Джеймс и Рондо делят второе место в истории по данному показателю. Историческим лидером остается Мэджик Джонсон (13).
Дончич — единственный игрок в истории франшизы «Маверикс», оформлявший трипл-дабл в плей-офф.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
08:15
-
07:29
-
05:54
-
02:33
-
00:08
- 22 мая 2021
-
21:48
-
20:51
-
20:26
-
20:23
-
19:46
-
18:51
-
18:14
-
16:59
-
16:42
-
15:59
-
15:07
-
14:59
-
12:59
-
11:43
-
10:59
-
09:46
-
09:05
-
08:35
-
07:15
-
00:59
-
00:18
- 21 мая 2021
-
22:17
-
21:36
-
21:21
-
20:33
-
18:59
-
18:12
-
17:54
-
16:57
-
15:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам