Лука Дончич установил исторический рекорд НБА в первом матче плей-офф с «Клипперс»

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 31 очко, 10 подборов и 11 передач в первом матче плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (113:103).



Дончич стал первым игроком в истории НБА, сделавшим три трипл-дабла в своих первых семи играх плей-офф. Кроме того, 22-летний Дончич сравнялся с Леброном Джеймсом и Рэджоном Рондо по оформленным трипл-даблам в плей-офф в возрасте до 23 лет. Дончич, Джеймс и Рондо делят второе место в истории по данному показателю. Историческим лидером остается Мэджик Джонсон (13).



Дончич — единственный игрок в истории франшизы «Маверикс», оформлявший трипл-дабл в плей-офф.

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