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Лука Дончич и Кристапс Порзингис высказались о победе над «Клипперс» в плей-офф НБА

Лука Дончич и Кристапс Порзингис высказались о победе над «Клипперс» в плей-офф НБА
Алексей Фалько
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Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич и тяжёлый форвард Кристапс Порзингис подвели итоги первого матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (113:103, 1-0). Пятый сеяный «Даллас» лишил «Клипперс» преимущества домашней площадки.

«Нужно атаковать, когда игроки соперников не сдваиваются на мне. Когда они сдваиваются, кто-то из моих партнёров по команде будет открыт. Мне просто нужно прочитать игру. Мы выиграли этот матч. Это всё, что для меня важно. Меня не волнует, набрал ли я ноль или 15 очков в последней четверти», — приводит слова Дончича ESPN.

«У нас много оружия. У нас есть много инструментов, которые мы можем использовать. У меня сегодня был выходной, но мы все жё смогли одержать победу», — добавил Порзингис.

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