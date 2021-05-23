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Евгений Пашутин: проанализировали ошибки, разобрали игру соперника и сделали выводы

Евгений Пашутин: проанализировали ошибки, разобрали игру соперника и сделали выводы
Арина Ершова
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от третьего матча с УНИКСом в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Готовимся к битве, в которой нам нужно будет сыграть от защиты и показать серьёзный физический контакт. Проанализировали ошибки, разобрали игру соперника и сделали выводы по первым матчам. Необходимо контролировать подбор, ответить Брауну и Уайту борьбой в трёхсекундной зоне. Нужно плотно сыграть со снайперами соперника Смитом и Кэнэном, не давать им бросать без сопротивления. Для нас это игра за жизнь. Все полны уверенности в своих силах, сфокусированы и отмобилизованы, команда готова к бою, сделаем всё, чтобы выиграть завтра и вернуться в игру в этой серии», — приводит слова Пашутина пресс-служба клуба.

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