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Суперзвезда НБА может выйти из контракта на $ 44,2 млн

Суперзвезда НБА может выйти из контракта на $ 44,2 млн
Арина Ершова
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол может выйти из контракта на $ 44,2 млн, сообщает Arizona Sports.

По данным источника, игрок ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего в команде. Сообщается, что Пол может перейти в другой клуб и пойти на понижение зарплаты ради долгосрочного контракта. При этом руководство «Финикс Санз» хочет удержать разыгрывающего. Действующий контракт Пола рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Пол провёл на площадке 70 матчей, в которых в среднем набирал 16,4 очка, 8,9 передачи и 4,4 подбора. Игрок присоединился к «Санз» в ноябре 2020 года после обмена из «Оклахома-Сити Тандер».

Накануне Пол намекнул на переход третьей суперзвезды в «Финикс».

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