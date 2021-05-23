УНИКС выиграл серию у «Локомотива-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

В Казани завершился третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». Гости успешно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в 2 очка — 21:19. К большому перерыву перевес железнодорожников достиг 13 очков — 44:31.

Но после большого перерыва подопечные Пашутина провально провели третью четверть и упустили лидерство — 60:55 в пользу УНИКСа. В заключительном игровом отрезке кубанцы пытались исправить положение, но всё же уступили — 70:74.

Таким образом, УНИКС закрыл полуфинальную серию со счётом 3:0 и стал финалистом Единой лиги ВТБ.

В составе казанцев сегодня лучшим стал Джон Браун, набравший 14 очков. У «Локомотива-Кубань» 17 очков в актив записал Найджел Уильям-Госс.