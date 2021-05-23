УНИКС выиграл серию у «Локомотива-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
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В Казани завершился третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». Гости успешно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в 2 очка — 21:19. К большому перерыву перевес железнодорожников достиг 13 очков — 44:31.
Но после большого перерыва подопечные Пашутина провально провели третью четверть и упустили лидерство — 60:55 в пользу УНИКСа. В заключительном игровом отрезке кубанцы пытались исправить положение, но всё же уступили — 70:74.
Таким образом, УНИКС закрыл полуфинальную серию со счётом 3:0 и стал финалистом Единой лиги ВТБ.
В составе казанцев сегодня лучшим стал Джон Браун, набравший 14 очков. У «Локомотива-Кубань» 17 очков в актив записал Найджел Уильям-Госс.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
23 мая 2021, воскресенье. 17:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
74 : 70
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Антипов, Браун, Канаан, Клименко, Колесников, Разумов, Сергеев, Смит, Теодор, Уайт, Узинский, Холланд
Локомотив-Кубань: Гордон, Долинин, Ильницкий, Калинов, Каммингс, Коробко, Кузминскас, Линч, Мартюк, Мотовилов, Уильямс-Госс, Херви
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