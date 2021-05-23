Стив Керр: Джон Стоктон был грязным ублюдком

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр вспомнил, как в бытность игроком «Чикаго Буллз» противостоял одному из лучших разыгрывающих в истории лиги, баскетболисту «Юты Джаз» Джону Стоктону.
«Мы играли с «Ютой» в финале НБА два года подряд. Мы провели 12 матчей против Джона Стоктона. Я его очень уважаю. Далеко за пределами площадки я его люблю, он отличный парень. Но он был грязным ублюдком», — приводит слова Керра Fadeaway World.
Напомним, Джон Стоктон является лидером по количеству совершённых результативных передач в истории лиги. За годы карьеры Стоктон сделал 15806 ассистов. У его ближайшего преследователя Джейсона Кидда 12091 передача. Среди действующих игроков наибольшее количество передач за всю карьеру сделал Крис Пол (10275).
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