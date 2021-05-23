Эргин Атаман — перед Ф4 Евролиги с ЦСКА: «Анадолу Эфес» готовится к чемпионству

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман перед «Финалом четырёх» Евролиги с ЦСКА выразил большую уверенность в шансах своей команды выиграть титул.

«Реал» не был фаворитом в нашей серии плей-офф. «Реал» не может быть фаворитом там, где есть «Анадолу Эфес». Но в начале сезона они считались одним из фаворитов. Теперь мы должны более объективно взглянуть на «Финал четырёх». Я чрезвычайно уверен в своей команде. Но соперники тоже очень сильные. На этой неделе мы увидим больше объективных оценок по поводу шансов на титул в европейской прессе. Мы готовимся к чемпионству в Евролиге. Конечно, чтобы завоевать титул, мы должны обыграть последнего чемпиона — ЦСКА, которому проиграли в финале в 2019 году. Мы это знаем», — приводит слова Атамана Trend Basket.