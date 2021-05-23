Димитрис Прифтис отреагировал на выход УНИКСа в финал Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвёл итоги третьего матча полуфинала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (74:70).

«Прекрасный сезон. Хочу поздравить всех игроков, сотрудников за поддержку. Это большое достижение, что мы вышли в финал Единой Лиги ВТБ. Большое спасибо игрокам за их старания. Это впечатляюще, что мы завершили серию со счетом 3-0. Конечно, у «Локо» были некоторые проблемы, но мы тоже потеряли некоторых игроков. Сегодня игра плохо началась для нас. Но во второй половине наша защита была такой, какой она должна быть всегда. Мы провели выдающуюся третью четверть. В конце у нас было несколько хороших моментов, и мы выиграли», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.