Траджан Лэнгдон назвал 7 европейских легенд, которые могли бы успешно играть в НБА

Легенда ЦСКА Траджан Лэнгдон поделился мыслями, кто из прославленных европейских баскетболистов в лучшие годы мог бы проявить себя в НБА.

«Думаю, Альфонсо Форд мог бы играть в НБА, в этом плане нет никаких вопросов. Он потрясающий скорер. Альфонсо был мощен, у него отличный IQ. Вы вроде знаете его манёвры, но ничего не можете с ними поделать. Невзирая на защиту, он всё равно забивал. Конечно, в НБА бы заиграл и Хуан Карлос Наварро. Он провёл один год в «Мемфисе», но показал, что мог оставаться в НБА столько, сколько ему хотелось.

Димитрис Диамантадис и Теодорос Папалукас благодаря своим навыкам с лёгкостью могли бы провести в лиге много лет. Они всегда хотели побеждать, у них потрясающий соревновательный дух и IQ. В НБА они могли бы играть на разных позициях. Конечно же, Деян Бодирога и Рамунас Шишкаускас. Рамунас смог бы играть в НБА благодаря своему броску и интеллекту.



Арвидас Мацияускас. То, что у него не получилось заиграть в «Нью-Орлеане», не говорит о том, что он не смог бы заиграть в других командах», — приводит слова Лэнгдона Eurohoops.