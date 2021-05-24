Эргин Атаман: целую неделю слежу за ЦСКА непрерывно

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман признался, что на протяжении последней недели он непрерывно следит за московским ЦСКА. 28 мая стамбульцам предстоит встреча с армейцами в «Финале четырёх» Евролиги.

«На протяжении целой недели я слежу за ЦСКА. Мои помощники анализируют наших соперников по чемпионату Турции. Мы смотри по три четверти каждой игры с моей командой. Скоро я посмотрю шестую игру ЦСКА. Мы делаем все необходимые приготовления. Но в конечном счёте, последнее слово должны сказать игроки на паркете», — приводит слова специалиста Trendbasket.

Напомним, в другом матче «Финала четырёх» Евролиги встретятся «Барселона» и «Милан». Победители полуфинальных пар поборются за трофей уже 30 мая. Решающая стадия Евролиги пройдёт в Кёльне.