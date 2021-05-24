Победитель регулярки НБА «Юта» проиграла восьмому сеяному «Мемфису» на старте плей-офф

В первом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации победитель регулярки «Юта Джаз» дома уступила команде, занявшей девятое место в Западной конференции и пробившейся через плей-ин – «Мемфис Гриззлиз». Счёт матча – 109:112.

В составе победителей лучшими на площадке стали Диллон Брукс (31 очко), Джа Морант (26 очков) и Йонас Валанчюнас (15 очков и 12 подборов).У «Джаз» наиболее результативными в матче стали Боян Богданович (29 очков), Майк Конли (22 очка и 11 передач) и Джордан Кларксон (14 очков). Также дабл-дабл на свой счёт записал Руди Гобер (11 очков и 15 подборов).

Второй матч серии пройдёт 27 мая.

Чтобы пробиться в плей-офф, «Гриззлиз» в плей-ин обыграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 100:96 и «Голден Стэй т Уорриорз» со счётом 117:112.