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Победитель регулярки НБА «Юта» проиграла восьмому сеяному «Мемфису» на старте плей-офф

Победитель регулярки НБА «Юта» проиграла восьмому сеяному «Мемфису» на старте плей-офф
Кирилл Горбачинский
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В первом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации победитель регулярки «Юта Джаз» дома уступила команде, занявшей девятое место в Западной конференции и пробившейся через плей-ин – «Мемфис Гриззлиз». Счёт матча – 109:112.

В составе победителей лучшими на площадке стали Диллон Брукс (31 очко), Джа Морант (26 очков) и Йонас Валанчюнас (15 очков и 12 подборов).У «Джаз» наиболее результативными в матче стали Боян Богданович (29 очков), Майк Конли (22 очка и 11 передач) и Джордан Кларксон (14 очков). Также дабл-дабл на свой счёт записал Руди Гобер (11 очков и 15 подборов).

Второй матч серии пройдёт 27 мая.

Чтобы пробиться в плей-офф, «Гриззлиз» в плей-ин обыграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 100:96 и «Голден Стэй т Уорриорз» со счётом 117:112.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
24 мая 2021, понедельник. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
109 : 112
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Богданович - 29, Конли - 22, Кларксон - 14, Фэйворс - 12, Гобер - 11, Инглс - 11, Ньянг - 7, О'Нил - 3, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Митчелл, Морган, Они, Томас, Форрест, Хьюз
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 31, Морант - 26, Валанчюнас - 15, Андерсон - 14, Бейн - 8, Джексон - 7, Джонс - 6, Аллен - 5, Кларк, Кончар, Макдермотт, Мелтон, Портер, Тийе, Тиллман, Уинслоу, Фрейзер
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