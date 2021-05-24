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Донована Митчелла не выпустили на плей-офф, несмотря на готовность выйти. Игрок недоволен

Донована Митчелла не выпустили на плей-офф, несмотря на готовность выйти. Игрок недоволен
Алексей Фалько
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Атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл готовился принять участие в первом матче плей-офф НБА с «Мемфис Гриззлиз» (109:112) 23 мая, однако незадолго до начала встречи медицинский штаб клуба сообщил тренерам, что баскетболисту лучше не выходить на площадку, сообщает Hoops Rumors.

24-летний Митчелл, не игравшший с 16 апреля из-за травмы правого голеностопа, остался недоволен решением клуба и считал, что готов играть уже в воскресенье. На прошлой неделе Донован впервые провёл полноценную тренировку с командой после повреждения голеностопа. В середине апреля Митчелл неудачно приземлился на правую ногу, пытаясь прервать передачу разыгрывающего «Индиана Пэйсерз» Эдмонда Самнера, и покинул площадку при помощи одноклубников. В концовке регулярки он не смог помочь «Джаз».

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