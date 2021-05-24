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«Зенит» сыграет в Евролиге в следующем сезоне

«Зенит» сыграет в Евролиге в следующем сезоне
Алексей Фалько
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Победа УНИКСа над «Локомотивом-Кубань» в полуфинале Единой лиги гарантировала «Зениту» участие в Евролиге-2021/22. Клуб из Санкт-Петербурга станет предпоследним обладателем wild card в следующий розыгрыш элитного еврокубка, сообщает «Матч ТВ».

Последним это право получит чемпион Адриатической лиги (сербская «Црвена Звезда» или черногорская «Будучность»). Третьим участником Евролиги от России должен был стать лучший клуб по итогам Единой лиги, за исключением тех, что уже гарантировали попадание в турнир на следующий сезон (ЦСКА как обладатель постоянной лицензии УНИКС как финалист Кубка Европы-2020/21). Сегодняшний выход казанцев в финал Единой лиги означает, что таким клубом точно станет «Зенит». Опередить петербуржцев мог только «Локомотив-Кубань» в случае выхода в финал.

Официальное решение о присуждении wild card будет объявлено летом после утверждения на совете акционеров Евролиги.

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