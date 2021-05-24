Энтони Дэвис назначил виновника за поражение «Лейкерс» на старте плей-офф НБА

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис считает себя виновным в поражении от «Финикс Санз» (90:99) в первом матче серии плей-офф-2021 НБА. Дэвис набрал 13 очков, 7 подборов и 3 блок-шота, реализовав 5 из 16 бросков с игры за 39 минут.



«Мы ни за что не победим «Санз», если я продолжу играть подобным образом. Ни в отдельном матче, ни во всей серии нам ничего не светит. Я полностью ответственен за поражение в первом матче. Такова реальность. Обычно я стараюсь доминировать с первых минут. Но в прошедшей игре я в какой-то мере потерялся в нашем нападении, я не вошел в нужный ритм. Но мне все равно нужно быть напористым и продолжать искать способы для получения мяча.



Да, я виноват. Но я не сильно беспокоюсь о своем выступлении. Знаю, что мы прибавим, мы сыграем лучше во втором матче», – приводит слова Дэвиса ESPN.