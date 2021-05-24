В «Лейкерс» обвинили Криса Пола в грязной игре против Леброна. Тот отреагировал

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель и форвард «озёрников» Энтони Дэвис отреагировали на грубые действия со стороны разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола в первом матче серии плей-офф НБА (90:99). В одном из эпизодов четвёртой четверти Пол столкнулся с Леброном Джеймсом, уронив того на паркет, после чего на паркете вспыхнула небольшая потасовка, по итогам которой Кэмерон Пэйн («Финикс») был удалён, а Монтрезл Харрелл и Алекс Карузо («Лейкерс») получили технические фолы.



«На мой взгляд, это был слишком агрессивный бокс-аут, опасная игра. Брон был в воздухе и получил подрезку, после чего парни заступились за него. Я ещё не слышал мнений о том, что именно произошло во время ссоры между командами, но официальные лица смотрят видео и выясняют, что именно произошло», — приводит слова Фрэнка Вогеля SilverScreenandRoll.



«Каждый раз, когда ты бьёшь кого-то по ноге, это опасно. Это то, чего мы не хотим видеть. Не хотим, чтобы игроки получали травмы в подобных ситуациях. Мы всегда заступаемся за своих партнёров по команде. Это баскетбол», — добавил Энтони Дэвис.



Что касается Криса Пола, то у него своё мнение по этой ситуации.



«Я ничего об этом не знаю. Мне нечего сказать. Мы просто играем в баскетбол и соревнуемся. Я просто доволен тем, что мы одержали победу, и с нетерпением жду второй игры серии», — отметил Пол.



Пока неизвестно, ждут ли Криса Пола какие-либо санкции за этот инцидент.

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