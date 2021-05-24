Владимир Гомельский рассказал о попытке ЦСКА заполучить Арвидаса Сабониса

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал о попытке московского ЦСКА заполучить чемпиона Олимпийских игр 1988 года Арвидаса Сабониса.



«Сабонис получил предложение играть в ЦСКА, когда ему исполнилось 39 лет»,, — написал Гомельский в своей конференции.



В 1986 году в матче с югославской «Цибоной» Арвидас повредил ахиллово сухожилие. Травма оказалась очень серьёзной, потребовалось лечение в Центральном институте травматологии и ортопедии в Москве. Первый матч финала чемпионата СССР он пропустил, однако позже вернулся на площадку, его «Жальгирис» сумел дважды обыграть ЦСКА и стать чемпионом СССР. Буквально через два месяца на тренировочном сборе у Арвидаса произошёл повторный разрыв сухожилия.



После длительного лечения и рецидива травмы Сабонис прошёл реабилитацию в США. В августе 1988 года он вернулся на родину, где приступил к подготовке к Олимпийским играм.



В 1989 году Сабонису позволили уехать из СССР. Но вместо того, чтобы подписать контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который выбрал его на драфте 1986-го года, он отправился в испанскую лигу, где провёл шесть сезонов. В течение трёх лет Арвидас выступал за «Вальядолид» (1989-1992), затем отыграл три года за «Реал Мадрид» (1992-1995). В 1995-м году он всё же отправился в США, где поиграл за «Портленд», а в 2003-м году окончательно уехал из США, вернувшись в «Жальгирис». Именно в этот момент он и получил предложение от ЦСКА.