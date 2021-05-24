Леброн Джеймс отреагировал на решение НБА по нему из-за нарушения протоколов лиги

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс решил не давать подробные комментарии по поводу инцидента по нарушению протоколов НБА по коронавирусу, сообщает USA Today.

«Я буду готов ко второй игре», — ответил Джеймс на вопрос о нарушении протокола после первого матча плей-офф НБА с «Финикс Санз» (90:99).

Лига посчитала, что нарушение Леброна не несёт в себе угрозы распространения коронавируса. Он не будет отстранён от матчей плей-офф. 17 мая Джеймс проводил вечеринку по поводу запуска новой текилы. Джеймс лично присутствовал на публичном мероприятии, проходившем за два дня до матча плей-ин с «Голден Стэйт Уорриорз». Гости вечеринки, в числе которых были известные рэпер Дрейк и актер Майк Б. Джордан, должны были предоставить доказательства вакцинации или недавнего отрицательного результата теста на коронавирус.