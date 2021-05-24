Шакил О'Нил назвал главную проблему «Лейкерс» в плей-офф НБА

Член Зала славы, прославленный баскетболист Шакил О'Нил, выступающий ныне на ТВ в роли эксперта, поделился мыслями о первом матче плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз», завершившемся победой «Финикса».



«Одна вещь о Западной конференции, особенно о «Юте» и «Финиксе». Когда вы боретесь за первое место, это просто говорит мне, что вы умеете быть стабильными. Вы знаете, как правильно действовать в тех или иных ситуациях, вы знаете, как правильно играть.



Минус «Лейкерс» в том, что «Финикс» их не боится. Они говорят: «Хорошо, у вас вернулись двое парней, мы аутсайдеры, но нам не страшно. Мы будем продолжать играть в свою игру». И, должен сказать, если Деандре Эйтон сможет так играть каждый вечер, то «Лейкерс» будет тяжело победить», — приводит слова Шакила О'Нила Essentially Sports.