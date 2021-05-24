Малик Бизли извинился за роман с Ларсой Пиппен

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли извинился перед женой за роман с бывшей супругой легенды НБА Скотти Пиппена Ларсой.
«Хочу извиниться за то, что поставил тебя в такую ситуацию. Я не думал своей головой. Искал большего, когда оно было здесь всё это время… Говорю всему миру и тебе, что для меня нет никого лучше. Я закончил свои последние отношения из-за того, что нет никого лучше, чем ты. Я вёл себя, как ребёнок, и теперь пытаюсь вырасти и создать семью. Настоящую семью… Мне не нужно осуждение, я ищу прощения… Прощения за то, что причинил боль своей семье. В конце концов я скучаю по вашим объятиям и любви. Я люблю вас. Семья прежде всего», — написал Бизли на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Малика Бизли в «Инстаграме».
Об отношениях Бизли и Ларсы стало известно в декабре 2020 года. Это привело к тому, что баскетболист расстался со своей супругой Монтаной Яо. Они вместе воспитывали годовалого сына.
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