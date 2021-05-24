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Игрок «Днепра» ударил соперника головой в стиле Зидана во время матча

Игрок «Днепра» ударил соперника головой в стиле Зидана во время матча
Арина Ершова
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Защитник «Будивельника» Андрей Кожемякин на своей странице в «Инстаграме» показал, как форвард «Днепра» Дмитрий Глебов ударил его головой в лицо во время матча команд в четвертьфинальной стадии плей-офф Суперлиги (84:107).

«Неожиданно… Хотя от тебя ожидал», — написал Кожемякин.

Права на видео принадлежат FBU. Посмотреть видео можно на странице Андрея Кожемякина в «Инстаграме».

Глебов в свою очередь заявил, что Кожемякин его спровоцировал.

«Провоцировал по своему желанию или по установке, неважно. Главное — начал он! Странно потом жаловаться на ответку… Низко, я бы сказал», — написал Глебов на своей странице в «Инстаграме».

Права на видео принадлежат FBU. Посмотреть видео можно на странице Дмитрия Глебова в «Инстаграме».

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