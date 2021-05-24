Игрок «Днепра» ударил соперника головой в стиле Зидана во время матча
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Защитник «Будивельника» Андрей Кожемякин на своей странице в «Инстаграме» показал, как форвард «Днепра» Дмитрий Глебов ударил его головой в лицо во время матча команд в четвертьфинальной стадии плей-офф Суперлиги (84:107).
«Неожиданно… Хотя от тебя ожидал», — написал Кожемякин.
Права на видео принадлежат FBU. Посмотреть видео можно на странице Андрея Кожемякина в «Инстаграме».
Глебов в свою очередь заявил, что Кожемякин его спровоцировал.
«Провоцировал по своему желанию или по установке, неважно. Главное — начал он! Странно потом жаловаться на ответку… Низко, я бы сказал», — написал Глебов на своей странице в «Инстаграме».
Права на видео принадлежат FBU. Посмотреть видео можно на странице Дмитрия Глебова в «Инстаграме».
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