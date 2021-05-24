Хавьер Паскуаль: ЦСКА переживает очень хороший момент для участия в «Финале четырёх»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от ЦСКА (1-3).

«Поздравляю ЦСКА. Они провели отличный плей-офф. Мы играли на пределе наших возможностей и сделали всё, что могли сделать на площадке. ЦСКА показал невероятный баскетбол: они были эффективны во всех ситуациях, на всех позициях. Я хочу пожелать им удачи и в «Финале четырёх». Считаю, что сейчас они переживают очень хороший момент для участия в этом турнире.



Если говорить о матче, то мы были в игре почти на протяжении первых тридцати минут, но в конце третьей четверти не забросили два броска из-под кольца, а также пропустили подбор в нападении. ЦСКА воспользовался ситуацией, набрал преимущество в девять очков и убил наши возможности, так как в последней четверти было невероятно сложно вернуться в игру. Однако даже в такой ситуации у нас были возможности: мы не реализовали 5 шансов в нападении, если я не ошибаюсь. В последние минуты мы старались показать уважение к сезону, к нашему оппоненту, боролись до последних секунд. Мы заканчиваем здесь отличный сезон. Я не верю в удачу, но, глядя на наш сезон, могу сказать, что в целом нам не всегда везло», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».