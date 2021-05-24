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Димитрис Итудис: то, как ЦСКА играл с «Зенитом», определённо поможет в «Финале четырёх»

Димитрис Итудис: то, как ЦСКА играл с «Зенитом», определённо поможет в «Финале четырёх»
Арина Ершова
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (3-1).

«Конечно, поздравляю команду, всех нас с выходом в финал. То, как мы играли с «Зенитом», определенно поможет нам в «Финале четырех» Евролиги. Поздравляю и «Зенит», это отличная команда, которая подарила нам отличные сражения и показывала отличный баскетбол.

Присутствие Вани Ухова на этой пресс-конференции символично. Он один из наших героев, как личность и, конечно же, как игрок. Он очень важный игрок для ЦСКА, он это знает, все мы это знаем. Но индивидуально, преодолевая подобные трудности, будучи сосредоточенным и помогающим своим товарищам по команде, отлично защищающимся против Пангоса, Бэроне, всех… Не все всегда будет получаться. Но Ваня показал отличный характер, в том числе в плей-офф с «Фенером» и в этой серии, поэтому важно сказать это от имени всех. Он оставил в стороне свои трудности и помог команде. Так что поздравляю его и желаю, чтобы он жил долго и хранил о своем друге только прекрасные воспоминания», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

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