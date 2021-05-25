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«Милуоки» разгромил «Майами» с разницей +34 во втором матче плей-офф

«Милуоки» разгромил «Майами» с разницей +34 во втором матче плей-офф
Кирилл Горбачинский
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Во втором матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома разгромил «Майами Хит» со счётом 132:98. Игра прошла в рамках четвертьфинала Восточной конференции.

В составе победителей лучшими в игре были Яннис Адетокунбо (31 очко и 13 подборов), Брин Форбс (22 очка) и Крис Миддлтон (17 очков). Также дабл-дабл оформил Джру Холидэй (11 очков и 15 передач). У «Майами» наиболее результативными были Дуэйн Дедмон (19 очков), Горан Драгич (18 очков) и Эдрис Адебайо (16 очков).

Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу «Милуоки». Следующий матч между эими командами пройдёт 28 мая.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
25 мая 2021, вторник. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
132 : 98
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Форбс - 22, Миддлтон - 17, Коннотон - 15, Портис - 11, Холидэй - 11, Лопес - 7, Дивинченцо - 5, Нвора - 5, Меррилл - 3, Такер - 3, Toupane - 2, Bryant, Адетокунбо, Джексон, Дьяките, Тиг
Майами Хит: Дедмон - 19, Горан Драгич - 18, Адебайо - 16, Батлер - 10, Робинсон - 10, Нанн - 9, Бьелица - 4, Хироу - 4, Ачиува - 3, Винсент - 3, Игуодала - 2, Yurtseven, Ариза, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем

Также в рамках игрового дня встречаются «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Пока счёт в серии 1:0 в пользу «Блэйзерс».

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