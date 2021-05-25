«Милуоки» разгромил «Майами» с разницей +34 во втором матче плей-офф

Во втором матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома разгромил «Майами Хит» со счётом 132:98. Игра прошла в рамках четвертьфинала Восточной конференции.

В составе победителей лучшими в игре были Яннис Адетокунбо (31 очко и 13 подборов), Брин Форбс (22 очка) и Крис Миддлтон (17 очков). Также дабл-дабл оформил Джру Холидэй (11 очков и 15 передач). У «Майами» наиболее результативными были Дуэйн Дедмон (19 очков), Горан Драгич (18 очков) и Эдрис Адебайо (16 очков).

Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу «Милуоки». Следующий матч между эими командами пройдёт 28 мая.

Также в рамках игрового дня встречаются «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Пока счёт в серии 1:0 в пользу «Блэйзерс».